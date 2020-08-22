 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

10:33 | 23.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В аварии в Екатеринбурге пострадал ребёнок

В Екатеринбурге на пересечении улиц Амундсена и Вонсовского произошла авария с участием двух автомобилей. Есть пострадавшая.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer при совершении левого поворота не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, который двигался в прямом встречном направлении. 22-летний водитель ВАЗ пояснил, что при проезде перекрёстка на мигающий зелёный сигнал светофора увидел, как водитель иномарки неожиданно начал совершать поворот. Водитель отечественной машины начал тормозить, но избежать столкновения не удалось.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка-пассажирка ВАЗ-2114. Она ехала на бустере, а не в детском удерживающем устройстве. За нарушение правил перевозки ребёнка-пассажира водителю ВАЗ-2114 грозит штраф в размере трёх тысяч рублей.

С ушибом мягких тканей лобной области девочку госпитализировали. После оказания медицинской помощи её отпустили домой под наблюдение родителей.

«Вместе с ребёнком на заднем пассажирском сидении находилась мама, которая в момент аварии, по предварительной информации, в состоянии внезапной опасности обняла свою дочь», - отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:57 | 23.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области снизился до 0,87

13:35 | 23.08.2020
В Ирбите пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

13:17 | 23.08.2020
4 852 новых случая COVID-19 выявлено в России

12:56 | 23.08.2020
В Пермском крае выявлено 60 случаев COVID-19

12:56 | 23.08.2020
Почти половина новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

12:50 | 23.08.2020
За сутки COVID-19 выявлен у 129 свердловчан

12:28 | 23.08.2020
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 77-й годовщиной победы в Курской битве

12:27 | 23.08.2020
Строительство детского сада на Вышке-2 в Перми планируется завершить в ноябре

12:05 | 23.08.2020
В Екатеринбурге пройдут общегородские соревнования по волейболу

11:57 | 23.08.2020
В Екатеринбурге открылась выставка о детях войны

11:39 | 23.08.2020
В Екатеринбурге иномарка проехалась по лежащему на дороге мужчине

11:33 | 23.08.2020
В Первоуральске ищут пожилого мужчину с возможной потерей памяти

10:53 | 23.08.2020
В Екатеринбурге прошёл турнир по боксу от RCC Boxing Promotions

10:33 | 23.08.2020
В аварии в Екатеринбурге пострадал ребёнок

22.08.2020

20:01 | 22.08.2020
Свердловский «Автомобилист» пополнил Никита Волосенков

19:46 | 22.08.2020
В уральском посёлке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

19:37 | 22.08.2020
ФК «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Краснодар»

18:48 | 22.08.2020
На Среднем Урале за сутки провели свыше 11 тысяч тестов на COVID-19

17:42 | 22.08.2020
В Свердловской области почти два месяца ищут пенсионерку

17:16 | 22.08.2020
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Пекин»

17:05 | 22.08.2020
В Свердловской области разгорелся пожар площадью 100 квадратных метров

16:49 | 22.08.2020
СКР по Свердловской области заинтересовался разгерметизацией на заводе в Асбесте

16:13 | 22.08.2020
Предприятие из Сургута отремонтирует трассу Екатеринбург – Тюмень

15:01 | 22.08.2020
В Екатеринбурге мужчина вышел на одиночный пикет у Приемной президента РФ

14:34 | 22.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

14:27 | 22.08.2020
Треть заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

14:17 | 22.08.2020
Еще две женщины вышли на одиночный пикет в Екатеринбурге

13:55 | 22.08.2020
В Нижнетагильской колонии записали видео на мотив песни группы Rammstein

13:22 | 22.08.2020
В Екатеринбурге у Драмтеатра появились первые одиночные пикеты

12:55 | 22.08.2020
В Екатеринбурге горожане вышли в сквер у Драмтеатра

12:46 | 22.08.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад

12:45 | 22.08.2020
В России выявили еще 4 921 случай Covid-19

12:11 | 22.08.2020
В Екатеринбурге на подстанции загорелся электрощит

11:39 | 22.08.2020
В отделении социальной реабилитации в Серове – вспышка коронавируса

11:06 | 22.08.2020
Из-за разгерметизации на заводе в Асбесте пострадали два человека

10:37 | 22.08.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 