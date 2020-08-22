В аварии в Екатеринбурге пострадал ребёнок

10:33 | 23.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на пересечении улиц Амундсена и Вонсовского произошла авария с участием двух автомобилей. Есть пострадавшая.



По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer при совершении левого поворота не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114, который двигался в прямом встречном направлении. 22-летний водитель ВАЗ пояснил, что при проезде перекрёстка на мигающий зелёный сигнал светофора увидел, как водитель иномарки неожиданно начал совершать поворот. Водитель отечественной машины начал тормозить, но избежать столкновения не удалось.



Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка-пассажирка ВАЗ-2114. Она ехала на бустере, а не в детском удерживающем устройстве. За нарушение правил перевозки ребёнка-пассажира водителю ВАЗ-2114 грозит штраф в размере трёх тысяч рублей.



С ушибом мягких тканей лобной области девочку госпитализировали. После оказания медицинской помощи её отпустили домой под наблюдение родителей.



«Вместе с ребёнком на заднем пассажирском сидении находилась мама, которая в момент аварии, по предварительной информации, в состоянии внезапной опасности обняла свою дочь», - отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»