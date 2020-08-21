Свердловский «Автомобилист» пополнил Никита Волосенков

20:01 | 22.08.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал двусторонний контракт с защитником Никитой Волосенковым. Об этом сообщает пресс-служба команды.



Никита родился 12 марта 2000 года в Омске, воспитанник местного «Авангарда». Минувший сезон провёл в МХЛ в составе усть-каменогорского «Алтая». В 64 играх он набрал 39 очков, забив 13 голов и оформив 26 результативных передач.



Как уточняет пресс-служба, Никита Волосенков уже приступил к подготовке к сезону в составе команды «Горняк».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»