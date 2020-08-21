В уральском посёлке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

19:46 | 22.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

В Свердловской области в посёлке Синегорск без вести пропал 70-летний Олег Голишев. Последний раз он выходил на связь в пятницу, 21 августа.



Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, серые глаза, светло-русые волосы. Был одет в кирзовые высокие сапоги, тёмно-синие спортивные брюки, куртку тёмно-синюю с ярко-синими вставками на груди и плечах, кепку. При себе имел синее пластиковое ведро и раскладной нож с широким лезвием.



Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом координатору поиска по телефону +7 (922) 144-44-65 (Андрей).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»