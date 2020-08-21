ФК «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Краснодар»

19:37 | 22.08.2020

Фото: ФК «Урал»

В субботу, 22 августа, футбольный клуб «Урал» на родном поле в Екатеринбурге встретил команду «Краснодар». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Уже на третьей минуте игры «Урал» открыл счёт – мяч в ворота гостей отправил Подберёзкин. «Краснодар» не только не смог забить в ответ, но и остался во втором тайме в меньшинстве – Кайо получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



Следующий матч «Урал» проведёт на выезде 26 августа с «Ростовом» в 22:30.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»