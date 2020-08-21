На Среднем Урале за сутки провели свыше 11 тысяч тестов на COVID-19

18:48 | 22.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 22 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 11063 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 10713 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 179 130. Обследовано всего 1 106 821 человек.



В регионе за сутки зафиксирован 121 новый случай заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались семь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 24 226 человек. По выздоровлению выписаны 19 443 человека, 403 скончались.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»