В Свердловской области почти два месяца ищут пенсионерку

17:42 | 22.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 86-летней жительницы Сухого Лога. Клавдия Тихоновна Парова ушла из дома 28 июня и не вернулась. Отмечается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы.



На момент пропажи была одета в коричневый плащ, черные колготки, галоши или кирзовые сапоги. При себе имелась черная сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»