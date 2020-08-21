В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Пекин»

17:16 | 22.08.2020

Фото: Е1.ru

В Екатеринбурге днем эвакуировали торговый центр «Пекин» из-за сработавшей пожарной сигнализации. На улицу вышли несколько сотен человек.



«Всех на улицу выгоняет охрана. Была пожарная тревога. Торговцы закрывают свои торговые места», – цитирует портал Е1 одного из читателей.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»