В Свердловской области разгорелся пожар площадью 100 квадратных метров

17:05 | 22.08.2020

Фото: вести35.рф

Сегодня в селе Покровское Каменского городского округа огонь сильно повредил частный жилой дом. Площадь горения составила 100 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:57 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 16 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 15:55 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»