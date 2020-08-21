В Екатеринбурге мужчина вышел на одиночный пикет у Приемной президента РФ

15:01 | 22.08.2020

В Екатеринбурге продолжаются мирные акции. Сейчас у Общественной приемной президента РФ встал в одиночный пикет житель уральской столицы.



У него на плакатах написано «Пейте сами свой чаек! Лечитесь у Омских врачей!» и «Хабаровск. Ты прав! Выбирать власть – базовое право народа!».



«Я вышел к приемной президента, потому что мне небезразлична судьба человека, особенно когда его травят каким-то ядом. В итоге его удерживают здесь насильно и не хотят вывезти за границу, где ему могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Этого человека зовут Алексей Навальный, он сейчас находится в коме и лечится в Германии», – рассказал Андрей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»