Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области снижается

14:34 | 22.08.2020

Фото: www.kubantv.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, по сравнению с предыдущим днем снизился на 0,4 балла и составляет 0,89 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 19 августа – 147; 20 августа – 139; 21 августа – 124; 22 августа – 121. Сумма – 531.



Дата – количество заболевших: 15 августа – 158; 16 августа – 150; 17 августа – 141; 18 августа – 149. Сумма – 598.



Rt – 531/598=0,89



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 121 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 24 226 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»