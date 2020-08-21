Треть заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

14:27 | 22.08.2020

Фото: prozhektor.info

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксирован 121 случай заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 60 человек, скончались семь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 24 226 человек. По выздоровлению выписаны 19 443 человека, 403 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»