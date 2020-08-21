В Нижнетагильской колонии записали видео на мотив песни группы Rammstein

13:55 | 22.08.2020

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В колонии Нижнего Тагила ИК-6 осужденные женского хора в рамках конкурса видеоклипов записали песню «Пусть всегда будет солнце» на мотив композиции «Sonne» группы Rammstein.



В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области отметили, что в ИК-6 часто проводятся различные мероприятия: «Битва хоров», шоу «Голос», конкурсы красоты. Также заключенные занимаются театральным искусством.



Добавим, в колонии женщины трудоустроены на пошиве швейных изделий и сельхозпроизводстве. За восемь месяцев заключенные произвели продукции на сумму более 40 миллионов рублей.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»