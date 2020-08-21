Новости дня
13:22 | 22.08.2020
В Екатеринбурге у Драмтеатра появились первые одиночные пикеты
Так, Елена, жительница Екатеринбурга, держит плакат, на котором написано «Пейте сами свой чаек! Лечитесь у Омских врачей!».
«Я вышла, потому что накануне отравили Алексея Навального и не пускали к нему иностранных врачей, чтобы его госпитализировали и оказали более квалифицированную помощь. Меня это возмущает, – заявила Елена, – Я хочу, чтобы граждане, которые не слышали об этом, видели и знали, что это происходило в нашей стране. Мы ведь не можем обнулить это все. У нас только президенты обнуляются», – добавила женщина на замечание корреспондента о том, что сегодня Алексея Навального уже перевезли в Германию для дальнейшего лечения.
Еще одна екатеринбурженка вышла сразу с тремя плакатами. На одном из них было написано «Преступления против народа срока давности не имеют». «Пенсионную реформу мы помним! Никто не забыл аресты людей, которые вышли за пенсионную реформу. Также поддерживаю белорусов», – сказала жительница Екатеринбурга.
На втором плакате приведена цитата Бонапарта Наполеона I «Штыками можно сделать многое, только нельзя на них сидеть!» (в оригинале «Штыками можно сделать все, что угодно, – прим.ред.). «То есть там – белорусское сопротивление, а тут – российский флаг. И напоминание – режим на штыках долго держаться не может», – пояснила женщина.
На третьем плакате – надпись: «Хабаровск. Ты прав!. Выбирать власть – базовое право народа!».
Добавим, сотрудники полиции пока не подходили к женщинам с плакатами.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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