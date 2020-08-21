В Екатеринбурге горожане вышли в сквер у Драмтеатра

12:55 | 22.08.2020

В Екатеринбурге начался сбор людей у театра драмы. По предварительной информации, на площади у Драмтеатра собралось порядка 20 человек.



Отметим, недалеко от площади находится несколько автомобилей ОМОНа и полиции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»