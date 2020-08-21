В России выявили еще 4 921 случай Covid-19

За последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 6 147 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек.