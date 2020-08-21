В отделении социальной реабилитации в Серове – вспышка коронавируса

11:39 | 22.08.2020

Фото: news.ru

В ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям» в Серове выявлены 38 случаев заражения коронавирусом. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что по данному факту уже организовано эпидемиологическое расследование.



«В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Они стали причиной распространения инфекции. В частности, сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали переуплотнение учреждения, несвоевременную изоляцию и госпитализацию лиц с признаками инфекционного заболевания, позднюю передачу экстренных извещений,а также нарушение режима дезинфекции», – рассказали в пресс-службе ведомства.



На данный момент деятельность «Центра социальной помощи семье и детям» приостановлена, заболевшие Covid-19 госпитализированы, контактным работникам выданы постановления об изоляции, учреждение продезинфицировано.



По результатам проверки будут приняты меры административного воздействия как в отношении организации, так и в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства в «Центре социальной помощи семье и детям», добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»