В Свердловской области проведено 10636 исследований проб на коронавирус

20:10 | 21.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 10636 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 10112 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1 168 067 исследований, обследован 1 096 108 человек.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»