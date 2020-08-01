В Екатеринбурге проходит одиночный пикет в поддержку Навального

17:52 | 21.08.2020

Фото: ZNAK.com

Глава штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько вышел с одиночным пикетом к зданию городской администрации. Он требует отпустить Навального из больницы Омска и разрешить транспортировать его в Германию.



Напомним, у четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление, но в больнице заявили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального. Он находится в коме.



Заместитель главного врача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что те исследования, которые уже выполнены, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявили. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом состояния здоровья Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.



Утром 21 августа в Омске был проведен консилиум, который признал Алексея Навального нетранспортабельным — его состояние нестабильно, и решения родственников для его перевозки в Германию недостаточно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»