Студенты УрФУ работают над созданием автоматической системы наблюдения для Екатеринбурга

17:11 | 21.08.2020

Фото: moto.msk.ru

Студенты УрФУ по заказу НПО автоматики занимаются разработкой электронного помощника, который при помощи камер ГИБДД осуществляет наблюдение за городом. О проекте рассказало издание 66.RU.



Для начала разработок проекта студенты получили видео с камер из центра обработки данных Екатеринбурга, подписав предварительно подписку о неразглашении.



Авторы проекта совместили нейронные сети и алгоритм машинного зрения, для того чтобы обучить камеры распознавать, что происходит на видео. Уже удалось научить сеть определять количество и тип транспортных средств в кадре.



Сейчас камеры обучают распознавать девиантное поведение людей в кадре – драки, угоны и грабежи. Также студенты разработали алгоритм, по которому камера проверяет, не нарушаются ли ПДД.



Авторы проекта планируют, что в будущем система сможет управлять светофорами, фиксировать нарушения пешеходов и преступления, предупреждать о пожарах и видеть несогласованные митинги. Доработанный проект предложат городской администрации.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»