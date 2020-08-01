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17:11 | 21.08.2020

Фото: moto.msk.ru

Студенты УрФУ работают над созданием автоматической системы наблюдения для Екатеринбурга

Студенты УрФУ по заказу НПО автоматики занимаются разработкой электронного помощника, который при помощи камер ГИБДД осуществляет наблюдение за городом. О проекте рассказало издание 66.RU.

Для начала разработок проекта студенты получили видео с камер из центра обработки данных Екатеринбурга, подписав предварительно подписку о неразглашении.

Авторы проекта совместили нейронные сети и алгоритм машинного зрения, для того чтобы обучить камеры распознавать, что происходит на видео. Уже удалось научить сеть определять количество и тип транспортных средств в кадре.

Сейчас камеры обучают распознавать девиантное поведение людей в кадре – драки, угоны и грабежи. Также студенты разработали алгоритм, по которому камера проверяет, не нарушаются ли ПДД.

Авторы проекта планируют, что в будущем система сможет управлять светофорами, фиксировать нарушения пешеходов и преступления, предупреждать о пожарах и видеть несогласованные митинги. Доработанный проект предложат городской администрации.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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