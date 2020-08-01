В Екатеринбурге установили памятную доску хирургу Юрию Мансурову

15:33 | 21.08.2020

Фото: Юлия Мансурова

В Свердловской областной клинической больнице № 1 установили памятную доску, посвященную уральскому хирургу Юрию Мансурову. Он умер от коронавируса в июне этого года.



Надпись на мемориальной доске гласит: «Талантливый хирург, спасший тысячи жизней, автор уникальных операционных технологий, безусловный авторитет в хирургическом сообществе всего Урала».



«В ОКБ № 1 установили памятную доску. Долго думали над текстом, обсуждали, помогали друзья. Казалось бы, я должна быть готова. Но, черт побери, нет. Что за ерунда в отделении мужа? Какая доска и где он? — написала у себя на странице в Facebook вдова врача Юлия Мансурова.



Напомним, что в августе Юрий Мансуров был посмертно представлен к ордену Пирогова. Он вручается за особые заслуги в области здравоохранения.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»