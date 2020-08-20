Треть заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

12:39 | 21.08.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтвержден 41 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 124 случаев заражения Covid-19. Выписано по выздоровлению 66 человек, скончались восемь человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразился 24 105 человек. По выздоровлению выписаны 19 383 человека, 396 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»