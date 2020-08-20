Число зараженных коронавирусом свердловчан идет на спад

12:31 | 21.08.2020

Фото: yandex.ua

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 124 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 24 105 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+41), Асбеста, Байкаловского района, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тугулымского городского округа.



Состояние 70 госпитализированных оценивается как тяжелое, 69 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 266. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»