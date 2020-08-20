В России выявили еще 4 870 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 817 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровело 761 330 человек.