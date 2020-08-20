Роспотребнадзор оштрафовал ЕМУП «Водоканал» в Екатеринбурге

11:09 | 21.08.2020

Фото: yandex.by

В Екатеринбурге Роспотребнадзор по Свердловской области оштрафовал ЕМУП «Водоканал» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.



Сотрудники ведомства провели административное расследование на канализационно-насосной станции предприятия по адресу Миасская, 37. Как оказалось, на предприятии некачественно проводится дезинфекция, отсутствуют защитные маски, дезсредства, дозаторы с антисептиками. Кроме этого нет графика уборки помещений, сообщили в пресс-службе регионального Роспотреднадзора.



В результате выявленных нарушений предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»