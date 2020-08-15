Новый министр здравоохранения Свердловской области посетит еще 10 городов

10:46 | 21.08.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в рамках внеплановой проверки больниц, где лечатся Covid-пациенты, в ближайшие дни посетит еще 10 городов региона. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Константин Шестаков на своей странице в Facebook.



Проверка проводится «с целью осуществления ведомственного контроля качества организаций лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции» в областных больницах и поликлиниках. Проверяющие оценят соблюдение маршрутизации лабораторных проб, методических рекомендаций, а также объемов, сроков и условий проведения исследований. Исследуют медицинские документы, состояние помещений и оборудования.



«Сегодня министра ждут в Реже и Артемовском, в субботу - в Ирбите, Туринске и Тавде, в воскресенье - в Тугулыме, Талице, Пышме, Камышлове и Богдановиче», – отметил Шестаков.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»