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09:44 | 21.08.2020
Фото: donday-novocherkassk.ru
Пять самолетов вынужденно приземлились в Екатеринбурге
При этом, в пресс-службе Кольцово отметили, что все самолеты, которые направлялись из уральской столицы или в Екатеринбург, почти не отклонялись от заданного курса: некоторые изменения в расписании были, но это могло происходить не только из-за непогоды.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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