Пять самолетов вынужденно приземлились в Екатеринбурге

09:44 | 21.08.2020

Фото: donday-novocherkassk.ru

Из-за сильного ливня пять самолетов, следовавших в Тюмень, вынужденно приземлились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Метеоусловия не позволили посадить воздушные суда в городе на Туре.



При этом, в пресс-службе Кольцово отметили, что все самолеты, которые направлялись из уральской столицы или в Екатеринбург, почти не отклонялись от заданного курса: некоторые изменения в расписании были, но это могло происходить не только из-за непогоды.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»