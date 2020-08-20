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09:34 | 21.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Качканаре пропал без вести пенсионер

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 75-летнего жителя Качканара. Иван Тимофеевич Хорьков ушел из дома 17 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, лысый, темно-карие глаза. На момент пропажи – без усов, при ходьбе подволакивает левую ногу.

На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку, синюю футболку в белую горизонтальную полоску, темно-синие спортивные трикотажные брюки, черные резиновые сапоги на липучке, белую кепку «Adidas».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ольге 8-953-606-98-87.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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