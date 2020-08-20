В Качканаре пропал без вести пенсионер

09:34 | 21.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 75-летнего жителя Качканара. Иван Тимофеевич Хорьков ушел из дома 17 августа и не вернулся. Отмечается, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, лысый, темно-карие глаза. На момент пропажи – без усов, при ходьбе подволакивает левую ногу.



На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку, синюю футболку в белую горизонтальную полоску, темно-синие спортивные трикотажные брюки, черные резиновые сапоги на липучке, белую кепку «Adidas».



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Ольге 8-953-606-98-87.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»