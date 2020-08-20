Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 20 августа.Всего в Свердловской области выявлен 23 981 случай коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (14 973), затем идут Нижний Тагил (1385), Первоуральск (643), Верхняя Пышма (586), Березовский (444), Ревда (361), Каменск-Уральский и Каменский район (340), Реж и Режевской район (284), Нижнесергинский район (270). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (238).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.