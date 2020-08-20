Из окна больницы №40 в Екатеринбурге выпал мужчина

22:32 | 20.08.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге из окна больницы №40 выпал мужчина. 78-летний пациент разбился на смерть.



Как передает Е1, скончавшемуся недавно сделали операцию. Она прошла успешно. Врачи предотвратить трагедию не смогли. Сейчас по факту случившегося проводит проверку Следственный комитет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»