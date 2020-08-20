Стелы в честь трудовой доблести появятся на въездах в Екатеринбург

21:06 | 20.08.2020

На въездах в Екатеринбург появятся стелы трудовой доблести, об этом рассказали в администрации города.



Стелы, посвященные труженикам тыла годов Великой Отечественной войны, установят на въездах в уральскую столицу по Челябинскому, Пермскому, Тюменскому и Московскому трактам. Кроме того, в Орджоникидзевском районе города появятся площадь Трудовой доблести и мемориальная стела.



Напомним, что 2 июля 2020 года по указу президента Владимира Путина Екатеринбургу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»