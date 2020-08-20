В «Урал» из «Динамо» может перейти Евгений Марков

20:40 | 20.08.2020

Фото: sport-express.ru

Нападающий Евгений Марков может перейти из ФК «Динамо» в «Урал». Екатеринбургская команда хочет осуществить полноценный трансфер, а не ограничиться арендой игрока.



Как сообщает Sport24, эту информацию подтвердил президент уральской команды Григорий Иванов.



Отметим, что действующий контракт Маркова в «Динамо» закончится летом 2021 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»