В Свердловской области проведено 10476 исследований проб на коронавирус

19:48 | 20.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 10476 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 10014 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1 157 431 исследований, обследован 1 085 996 человек.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»