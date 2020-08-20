На трассе Екатеринбург – Тюмень будет временно ограничено движение

19:42 | 20.08.2020

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать сегодня ночью.



Как рассказали в ФКУ «Уралуправтодор», это связано с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода на 33 километре трассы. Подготовка к монтажу сооружения начнется в 00:00 21 августа. Одну полосу в сторону Тюмени закроют с 3:10 до 3:30, другую полосу, в сторону Екатеринбурга также закроют на 20 минут примерно с 2:00.



Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на дорожные знаки.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»