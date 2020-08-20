Екатеринбуржцы отметили 20-летие прославления Царской семьи

19:01 | 20.08.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге отметили 20-летие прославления Царственных страстотерпцев – членов семьи императора Николая II, об этом рассказали в пресс-службе Епархии города.



Сегодня, 20 августа, в полдень в Храме на Крови в «Царской комнате» совершили молебен с акафистом святым Царственным страстотерпцам. Музей святой Царской семьи открыл обновленную экспозицию, посвященную годам правления императора. В библиотеке «Державная» открылась выставка «К 20-летию канонизации святой Царской семьи».



«Царь претерпел много страданий, он скончался в мирном духе, в любви, молился за своих врагов и убийц, тем самым он явил образ настоящего христианина, образ Божий в себе и своей семье, ведь каждый из членов Царской семьи добровольно оказался в этом месте. Хотя и у царевен была возможность выйти замуж и покинуть пределы России. Но они как чувствовали, что должны быть все вместе, должны быть друг другу опорой и поддержкой. И вот это чувствование, эта любовь к Родине, эта привязанность друг ко другу и любовь христианская – являются образом жизни, образом того, как должен жить каждый патриот, как должен жить тот человек, который любит Россию. Так нам явил царь», - сказал руководитель культурно-просветительского центра «Царский» иерей Виктор Бельских.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»