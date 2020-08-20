В Свердловской области ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи

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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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19 августа Аносов ушел из дома в поселке Кедровое городского округа Верхняя Пышма в лес и не вернулся.
Мужчина носит очки в светлой оправе, также имеет родинку на правой щеке. Рост Аносова 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами и светло-карими глазами. В последний раз его видели одетым в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и бежевую панаму.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Аносова, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
В МО МВД России "Верхнепышминский" сообщили, что заявление от родственников мужчины в дежурную часть поступило 19 августа. В тот день в утреннее время Николай Алексеевич ушел за грибами в лес. Так как Аносов страдает хроническими заболеваниями сердца и головы, то должен принимать таблетки через каждый час. В тот день медицинские препараты он оставил дома. Имеет физические недостатки: горб, косолапость.
После обращения родственников сотрудниками полиции организованы оперативно-профилактические мероприятия совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, поисковыми отрядами. Проверяется лесопарковая зона, ведется розыск.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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