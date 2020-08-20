В Свердловской области ищут мужчину, нуждающегося в медпомощи

18:46 | 20.08.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивают 64-летнего Аносова Николая Алексеевича. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.



19 августа Аносов ушел из дома в поселке Кедровое городского округа Верхняя Пышма в лес и не вернулся.



Мужчина носит очки в светлой оправе, также имеет родинку на правой щеке. Рост Аносова 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с седыми волосами и светло-карими глазами. В последний раз его видели одетым в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и бежевую панаму.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Аносова, просят сообщать её по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.



В МО МВД России "Верхнепышминский" сообщили, что заявление от родственников мужчины в дежурную часть поступило 19 августа. В тот день в утреннее время Николай Алексеевич ушел за грибами в лес. Так как Аносов страдает хроническими заболеваниями сердца и головы, то должен принимать таблетки через каждый час. В тот день медицинские препараты он оставил дома. Имеет физические недостатки: горб, косолапость.



После обращения родственников сотрудниками полиции организованы оперативно-профилактические мероприятия совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, поисковыми отрядами. Проверяется лесопарковая зона, ведется розыск.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»