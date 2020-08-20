Екатеринбург может получить статус творческого города ЮНЕСКО

18:30 | 20.08.2020

Фото: rsttur.ru

Екатеринбург хочет подать заявку на получение статуса творческого города ЮНЕСКО, об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной развитию музыкальной индустрии в Свердловской области.



Сеть творческих городов ЮНЕСКО объединяет города в основе которых лежит музыкальное творчество, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия. Уральская столица претендует на получение звания музыкального центра.



Если город получит статус, это позволит активнее участвовать в повестке ЮНЕСКО и получать дополнительное финансирование. Звание также может усилить позицию Екатеринбурга и Свердловской области в мировом пространстве.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»