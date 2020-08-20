Контрабандисты пытались вывезти с Урала археологические ценности в Китай

18:14 | 20.08.2020

Фото: пресс-служба УТУ

На Урале сотрудники таможни аэропорта Кольцово пресекли попытку вывоза в Китай археологических ценностей, об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Вывезти в Китай ценности пытался житель Екатеринбурга. Он хотел отправить наконечники стрел, кольца, подвески, колокольчики в старинном русском самоваре. Эти предметы были найдены археологами в районе Зауралья и Западной Сибири. Коллекция относится к периоду XIII-XIV веков нашей эры. По оценкам эксперта, стоимость предметов составляет более чем 500 тысяч рублей.



В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»