Авиакомпания Utair возобновит рейсы Екатеринбург - Тюмень

17:35 | 20.08.2020

Фото: depositphotos.com

1 октября возобновятся рейсы Екатеринбург - Тюмень, которые приостановили в апреле 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Выполнять их будет авиакомпания Utair пять раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.



Уточняется, что по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям вылеты из Екатеринбурга запланированы на 22:00, по средам - на 17:50.



Из Тюмени самолёты будут отправляться по вторникам, средам и субботам в 9:20, а по четвергам и воскресеньям - в 13:20. Всего доступно 70 мест.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»