Ливни в Нижних Сергах затопили дороги

17:01 | 20.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижних Сергах сильные дожди, которые шли несколько дней, привели к подъему уровня воды в реке Заставке. Кроме того, трубы, которые временно служили для отвода воды, засорились.



Как добавляет пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за осадков залило проезжую часть и временный насыпной мост по улице Жукова.



После того, как работающие на месте происшествия специалисты вырыли дополнительные обводные каналы, уровень воды снизился. В результате происшествия жизнеобеспечение населения не нарушено, подтопленных домов и приусадебных участков нет. Работы по восстановлению дамб запланированы на 21 августа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»