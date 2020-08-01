В Екатеринбурге выйдет сборник сказов уральского журналиста

16:56 | 20.08.2020

Фото: Марина Молдавская / IMC

Уральский журналист, шеф-редактор информагентства ЕАН Александр Кириллов написал сборник рассказов об одном из первых русских поселенцев на Урале «Богдашка Топорок». Выход сборника запланирован на осень, пишет «Its My City».



Как в интервью изданию рассказал сам автор, главный герой его книги – «образ условного первооткрывателя Урала», а истории в сборнике перемешаны, и содержат в себе как фантастические темы, так и реальные. Кроме того, некоторые сцены из книги отсылают читателя к современности.



Александр Кириллов отметил, что после выхода книги эта история может воплотиться также в комиксах и мультфильмах:



«Может быть, сделаем комиксы или мультфильмы. Есть идея убрать из книги "взрослые" истории, добавить детских, чтобы появился детский вариант книги, который можно было бы отправить в соответствующие библиотеки», – рассказал журналист в интервью «IMC».



Иллюстрации к сборнику выполнил известный уральский карикатурист Максим Смагин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»