В Екатеринбурге разыскивают пропавшую 32-летнюю женщину

16:48 | 20.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 32-летнюю Юлию Дементьеву. 11 августа женщина ушла из дома и не вернулась, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, голубые глаза, каштановые волосы. Последний раз её видели в серо-голубой ветровке, тёмных брюках и чёрных замшевых туфлях.



Если вы видели пропавшую женщину – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 8 953 606 98 87.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»