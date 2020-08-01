С сентября школьники и студенты Среднего Урала будут со скидкой покупать билеты на пригородные поезда

16:30 | 20.08.2020

Школьники и студенты Свердловской области будут покупать билеты на пригородные поезда со скидкой. Ежегодная акция начнёт действовать 1 сентября.



Скидки предоставляются на разовые билеты на обычные электрички и на «Ласточки». Школьникам необходимо предъявить справку из образовательного учреждения, а студентам – продлённый студенческий билет.



Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и в мобильном приложении «Пригород» не раньше, чем за 10 суток до отправления.



Скидки будут действовать до 15 июня 2021 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»