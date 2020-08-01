Восемь лет строгого режима получил уралец за нападение на пенсионеров

16:01 | 20.08.2020

Фото: vsednr.ru

В Карпинске мужчину признали виновным в совершении разбойного нападения на пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба прокураторы Свердловской области.



Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина решил завладеть деньгами пенсионеров и их сына, ради чего незаконно проник в их квартиру. Там подсудимый взял кухонный нож, напал на пожилую пару и сына, а затем похитил деньги, ювелирные украшения и вещи на общую сумму 47,2 тысяч рублей.



Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»