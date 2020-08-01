Водителям екатеринбургских скорых на аутсорсинге вновь отказали в «коронавирусных» выплатах

15:51 | 20.08.2020

Водители екатеринбургской скорой помощи, работающие на условиях аутсорсинга, вновь не смогли добиться федеральных выплат за перевозку пациентов с коронавирусом. Прокуратура Свердловской области признала, что выплаты им не положены. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, который направил в ведомство соответствующий запрос.



Прокуратура в ответе на запрос отметила, что на больных с COVID-19 в Екатеринбурге специализируются только подстанции № 6, 7 и 15. Водители, которые пожаловались на отсутствие выплат, работают на подстанциях № 4 и 5.



Альшевских отметил, что теперь собирается сделать запрос об этой ситуации в Генеральную прокуратуру:



«Люди своим здоровьем и жизнью рискуют на работе… По статистике, 41 водитель екатеринбургской скорой подхватил новую инфекцию… Медицинское начальство нам, конечно, повторяет, что не все сотрудники поймали «заразу», выполняя трудовые обязанности. Но мы-то с вами понимаем ситуацию. Раз в региональной прокуратуре не удалось найти правду, обращусь в Генеральную», – написал политик.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»