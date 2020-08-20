В «Титановой долине» назначили нового гендиректора

15:05 | 20.08.2020

Фото: пресс-служба "Титановой долины"

Новым генеральным директором «Титановой долины» назначен Андрей Антипов. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.



Кандидатуру нового гендиректора утвердил совет директоров. Ранее Антипов был временно исполняющим обязанности главы ОЭЗ. С ним будет заключен контракт сроком на один год.



Добавим, что на руководящий пост Антипов перешел после задержания экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова 17 февраля. Сегодня ему было предъявлено окончательное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»