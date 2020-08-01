В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении бывшего следователя свердловского ГСУ

14:59 | 20.08.2020

Ленинский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Надежды Сандровой, экс-подчиненной начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Миронова. Она признана виновной по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ («Нарушение правил хранения наркотических средств, повлекшее их утрату»), а также по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Сандрова, занимая должность старшего следователя отделения по расследованию преступлений на территории г. Екатеринбурга отдела ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, являясь должностным лицом, в обязанности которого входит соблюдение правил хранения наркотиков, хранящихся при уголовном деле, нарушила их, что повлекло утрату вещественных доказательств. Обстоятельства утраты следствию установить не удалось.



Подсудимая в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, пытаясь убедить суд о хищении наркотических средств из ее служебного сейфа неустановленным лицом.



Суд назначил Надежде Сандровой наказание по совокупности преступлений в виде обязательных работ сроком 300 часов. Приговор не вступил в законную силу.

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