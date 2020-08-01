В Нижнем Тагиле из-за угрозы паводка могут эвакуировать жителей

14:48 | 20.08.2020

Фото: tagilka.ru

Городские службы Нижнего Тагила переведены на режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Такое решение было принято по итогам заседания противопаводковой подкомиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.



В городе готовят технику на случай эвакуации жителей. Как сообщил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин, угроза подтопления существует в поселке Евстюниха и коллективных садах «Шахтер», «Энергетик», «Металлист», «Пищевик». Кроме того, пострадать могут гаражные кооперативы, расположенные в пойме реки Тагил.



По словам Мишина, ситуация сложная, поскольку земля уже максимально напиталась водой, которая сейчас не задерживается и с лесов, с гор сразу стекает в реки и водоёмы.



Центр защиты населения ведёт мониторинг водных преград, насыпей, плотин и водопропускных труб, а также приводит в готовность оборудование, необходимое для противопаводковых мероприятий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»