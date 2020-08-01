Новости дня
14:30 | 20.08.2020
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД провели негласные рейды в маршрутках. Один автобус пришлось эвакуировать
Сотрудники отдела технического надзора ГИБДД проехали в автобусах под видом обычных пассажиров в гражданской одежде, фиксируя нарушения водителей, а после, на конечной остановке, проводили технический осмотр транспортных средств. При этом, следом за общественным транспортом двигались автомобили, в которых фиксировались нарушения ПДД.
За два часа негласного контроля выявлено 7 нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, разговор по телефону во время движения и осуществление движения от остановочных комплексов с открытыми дверями. В двух случаях водители автобусов управляли транспортным средством, будучи не пристегнутыми ремнем безопасности.
В числе нарушений технического характера – неработающие световые приборы ( ближний свет фар и стоп-сигналы) и неисправность рабочей тормозной системы. Автобусу с неисправной тормозной системой запрещена эксплуатация, он помещен на специализированную автостоянку до устранения выявленного недостатка, так как он несет большую опасность на дороге для других участников дорожного движения и пассажиров.
Как показала проверка, не пользуются водители и средствами индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции. Отметим, что в период пандемии водители обязаны носить маски или респираторы, но только за сегодняшний день сотрудники ГИБДД зафиксировали более десятка водителей без средств индивидуальной защиты.
«Чаще всего водители нарушают требования запрещающего сигнала светофора, разговаривают по телефону во время движения и совершают опасные маневры при перестроении из ряда в ряд. Это одни из самых значительных нарушений среди участников дорожного движения. Водители частных предприятий чаще всего не соблюдают масочный режим, тогда как ЕМУП с большой ответственностью относятся к санитарным нормам», - рассказал командир 8-ой роты полка ДПС ГИБДД МВД России по городу Екатеринбургу Дмитрий Бетев.
Его коллега, инспектор ГИБДД Сергей Смаженый рассказал о том, как проходит рейд под прикрытием изнутри и на что обращают внимание дорожные полицейские: «Как только мы оказываемся внутри автобуса, первое, на что обращаем внимание это пристегнут водитель или нет. А дальше наблюдаем: показывает ли он поворотники, не создает ли помехи другим участникам дорожного движения. Внимание обращаем и на то, как водитель подъезжает к остановкам, останавливается рядом с остановочными комплексами или же за ними, где не положено, не ездит ли с открытыми дверями при трогании с места и так далее».
В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу добавили, что рейдовые негласные мероприятия по контролю за соблюдением водителями общественного транспорта правил дорожного движения проводятся на постоянной основе. С начала года сотрудниками технического надзора Госавтоинспекции города Екатеринбурга проведено более 50 негласных проверок, по результатам которых 135 водителей- нарушителей привлечены к административной ответственности. На штрафную стоянку поставлено 28 автобусов, в том числе из-за неисправности рулевого управления и тормозной системы.
Елена Горских, фото автора © «Вечерние ведомости»
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