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14:18 | 20.08.2020

Фото: news-111.ru

На кампанию по возвращению выборов мэра в Свердловской области потратили более 150 тысяч рублей

Общие затраты на кампанию по возвращению прямых выборов мэра в Свердловской области составили 160 тысяч рублей. Об этом на своей странице в «Live Journal» написал член инициативной группы по возвращению мэрских выборов Владислав Постников.

Общественник отметил, что 140 тысяч рублей из общей суммы собрали в виде пожертвований, а остальные деньги вложили сами активисты.

«Поначалу расходы несли члены инициативной группы, и эти расходы превышали поступления. После того, как наши кубы разгромила полиция, нам стали больше жертвовать, и удалось расходы скомпенсировать. Впрочем, и сейчас больших денег у нас нет — самое крупное пожертвование на данный момент составляет 6666 рублей. В основном, жертвуют 500–1000 рублей», — сообщил Постников.

Как рассказал общественник, инициативная группа отказалась от профессионального сбора подписей из-за дороговизны:

«Мы интересовались, сколько будет стоить сбор подписей на профессиональной основе – за 10 тысяч подписей выставили прайс в 757 тысяч рублей. Таких средств у нас, конечно, нет, поэтому решено было обойтись силами волонтёров. Логотип и символику для мерча нам тоже разработали бесплатно дизайнеры из числа друзей членов инициативной группы».

Напомним, что областные депутаты будут обязаны рассмотреть инициативу о возвращении выборов мэра если активисты соберут под проектом закона 10 тысяч подписей в срок до 11 сентября. На сегодняшний день собрано уже более 8 тысяч подписей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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