13:58 | 20.08.2020

Фото: zoon.ru

Сегодня, 20 августа, в Екатеринбурге специалисты женских консультаций возобновили плановые приёмы пациенток гинекологического профиля. Соответствующее решение было принято Управлением здравоохранения Екатеринбурга.



Запись в учреждения здравоохранения уже открыта. Отмечается, что гинекологические отделения муниципальных медицинских учреждений начнут приёмы на плановые госпитализации с 24 августа.



В женских консультациях будут организованы контроль количества пациенток, санитарная обработка рук и термометрия перед приёмом. Предусмотрены регулярная влажная уборка, проветривание помещений и кварцевание. Все пациентки должны быть в масках.

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Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»